Kuzey Kore, Doğu Denizi’ne balistik füze fırlattı
Kuzey Kore'nin Güney Kore hava sahası yakınlarında 10 adet savaş uçağı uçurmasının ardından Doğu Denizi'ne balistik füze attığı bildirildi.
Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi’ne ‘tanımlanamayan’ balistik füze atışı yaptığını duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, balistik füze atışının öncesinde Güney Kore hava sahasının 25 kilometre kuzeyinde Kuzey Kore Hava Kuvvetleri’ne ait 10 adet savaş uçağının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Güney Kore’nin Kuzey Kore uçaklarına 12 adet ‘F-35A’ savaş uçaklarıyla karşılık verdiği belirtildi.
Kuzey Kore, yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin ‘meşru müdafaa’ olduğunu öne sürmüştü.
Son 2 haftada 8. füze atışı yapan Kuzey Kore’nin 4 Ekim’de fırlattığı balistik füze, 2017’den sonra ilk kez Japonya’nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu’na düşmüştü.
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.
Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası’ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim’de Doğu Denizi’ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim’de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.
ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül’de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.
Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20’yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.
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