Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 13:45
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çaptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Samsun-Sinop kara yolunda, saat 02.30 sıralarında Maksut Saat'in kullandığı 55 JF 417 plakalı otomobilin seyir sırasında lastiği patladı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Saat'in kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Saat ile yanındaki Gürcan Ersin (26) ve Osman Bülbül (25) yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Bülbül, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 


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