Şantiyede kule vinç devrildi... Operatör hayatını kaybetti!
Osmaniye'de şantiyede devrilen kule vincin operatörü Bayram Çil, hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki TOKİ konutları şantiyesinde meydana geldi.
Operatör Bayram Çil'in kullandığı kule vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
İşçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
İşçilerin panikle kaçıştığı alana düşen vinçteki operatör Bayram Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Çil'in cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaşanan panik cep telefonuyla görüntülenirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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