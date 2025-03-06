Şantiyede kule vinç devrildi... Operatör hayatını kaybetti!

Osmaniye'de şantiyede devrilen kule vincin operatörü Bayram Çil, hayatını kaybetti.

Şantiyede kule vinç devrildi... Operatör hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:55

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki TOKİ konutları şantiyesinde meydana geldi.

Operatör Bayram Çil'in kullandığı kule vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İşçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İşçilerin panikle kaçıştığı alana düşen vinçteki operatör Bayram Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çil'in cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşanan panik cep telefonuyla görüntülenirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #osmaniye #şantiye #vinç #operatör

İlgili Haberler

Kadınlara CNC operatörlüğü eğitimi

Kadınlara CNC operatörlüğü eğitimi
Kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü feci şekilde can verdi!

Kum ocağında iş cinayeti: Kepçe operatörü feci şekilde can verdi!
Üzerine çığ düşen operatör son anda kurtuldu

Üzerine çığ düşen operatör son anda kurtuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler