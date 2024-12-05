M7 Türkiye’ye hâlâ getirilmedi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:33

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:33

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasının “M7” kod adlı gizli tanığı olan ve yurtdışına kaçarak sosyal medyadan yayımladığı videolar ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu’ndaki polis davasının başlamasını sağlayan Serdar Sertçelik, 30 Mayıs’ta kırmızı bültenli olarak Macaristan’da yakalandı.

SERTÇELİK SIRRA KADEM BASTI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün ABK suç örgütü davasında kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında Sertçelik’in de bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Sertçelik’in son durumu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, adeta Sertçelik’in durumu sırra karıştı.

‘SERTÇELİK’İN BİLDİĞİ BİLGİLER NE?’

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sertçelik’in durumuna ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Akay, dilekçesinde; Sertçelik’in Macaristan Başkent Mahkemesi’nde ifade verdiğini anımsatarak, “beni iade etmeyin” talebinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca Akay, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kovuşturma sırasında Mahkeme Başkanı’nın da ‘Sertçelik’in Türkiye getirilmesi’ kararlarının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Akay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

“Sertçelik neden Türkiye’ye getirilmiyor? Adli makamlar tarafından ifadesi alındı mı? Alınmışsa hangi bilgileri bildiği ortaya çıkmıştır? Macaristan Başkent Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde, ‘İç siyasette rol alan birden fazla kişiyi etkileyecek gizli bilgilere sahip olduğunu’ öne süren Sertçelik’in bildiği bilgiler ne?”