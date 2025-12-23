Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maden-İş Soma Şube Başkanı Uzun, Eynez Çukuru’ndaki heyelanla ilgili konuştu: 'Özel şirketlerin denetimsizliği öldürüyor'

23.12.2025 13:35:00
ANKA
Maden-İş Soma Şube Başkanı Ali Uzun, Eynez Çukuru’ndaki heyelanın kamu sahasında değil, özel bir şirketin faaliyet alanında meydana geldiğini belirterek, denetimsizlik ve bilimsel uyarıların dikkate alınmamasının işçileri ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Eynez bölgesinde dün heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında çalışma olmaması olası faciayı önledi.

Maden-İş Soma Şube Başkanı Uzun, heyelanla ilgili açıklama yaptı. “Allah’a şükürler olsun ki hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmedi” diyen Uzun, heyelanın kamuya ait sahada değil, özel bir şirketin faaliyet yürüttüğü alanda meydana geldiğine işaret etti. Uzun, asıl üzerinde durulması gereken noktanın bu olduğunu vurguladı.

Uzun, "Kil tabakaya kademe yapılması dayatıldı. Oysa mühendis arkadaşlarımız defalarca, kil tabakaya kademe yapılmasının daha büyük kayma riskine yol açacağını teknik olarak ifade etti" diye konuştu.

Bu uyarıların dikkate alınmadığını belirten Uzun, "Bugün yaşanan heyelan, mühendislerimizin ne kadar haklı olduğunu açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"DENETİMSİZLİK ÖLDÜRÜYOR, BU DÜZEN İŞÇİYİ ÖLÜME SÜRÜKLÜYOR"

Uzun, daha önce kamu tarafından işletilirken "heyelan riski" gerekçesiyle çalıştırılmayan sahaların, herhangi bir önlem alınmadan özel şirketlere ihale edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu şirketlere 'burada çalışamazsınız', 'riskleri azaltın' ya da 'önlem alın' yönünde herhangi bir uyarı yapılmadı. Tehlike ortadayken sessiz kalındı. Konu kamu sahaları olduğunda kuralları titizlikle uygulayanlar, mesele özel şirketler olunca adeta lal oluyor. Denetimsizlik öldürüyor. Bu düzen işçiyi ölüme sürüklüyor. Bilimsel, teknik ve vicdani sorumluluklar yerine getirilmeli, iş güvenliği rantın ve şirket çıkarlarının önüne konulmalıdır." 

