Mahir Ünal'ın cumhuriyete yönelik skandal açıklamaları bağlamından koparılmış!

24 Ekim 2022 Pazartesi, 08:49

Gazeteci ve televizyoncu İsmail Küçükkaya, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'la yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını Halk TV'de yayınlanan programında açıkladı. Küçükkaya, harf devrimine yönelik "Bütün düşünme setimizi yok etti" diyen Ünal'a "Sözleriniz çok tartışılıyor, çok eleştiri alıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz" diye sordu. Ünal, tepki çeken açıklamalarının ardından AKP'lilerin genelde yaptığı gibi "Sözlerim bağlamından koparılıyor" savunması yaptı.

Ünal, "Anlamak mümkün değil. Sözlerim bağlamından koparılıyor. Ben siyasi demeç için bu açıklamayı yapmadım. Burası bir kitap fuarı. Kültürel bağlamda bu açıklamayı yaptım" dedi.

Ünal, Küçükkaya'nın "Cumhuriyet değerleriyle derdiniz var mı" sorusuna ise "Cumhuriyet'le derdimiz olabilir mi? Cumhuriyetimizi 100'üncü yılına taşımakla uğraşıyoruz" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda bir konferansa katılmıştı. Ünal, konferansta cumhuriyeti ve Harf Devrimi’ni hedef almıştı.

Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.