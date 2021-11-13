Mahkeme ‘dur’ diyor, rektör yeni karar alıyor

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Ceylan, eşine özel kadro açtığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma sonucu görevden alınan eski Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ tarafından 2018’de Arkeoloji Enstitüsü’ne enstitü sekreteri olarak atandı. Ceylan, kararı yargıya taşırken, mahkeme de Mart 2021’de söz konusu kararın iptal edilmesine karar verdi. Bunun üzerine Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulu, Ceylan’ı Haziran 2021’de Genel Sekreterlik görevine atadı. Ancak Ceylan, bu karardan kısa bir süre sonra bu kez Bağ’ın ardından rektör olan Kutluhan tarafından Genel Sekreterlik bünyesinde koordinatör olarak görevlendirildi. Ceylan, bu kararı da yargıya taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, söz konusu atamanın “yargı kararının etkisiz bırakılması ve Ceylan’ın görevinden uzaklaştırılması amacıyla tesis edildiği sonuç ve kanaatine varıldığını” vurgulayarak, görevlendirmenin yürütmesini durdurdu.

BİR GÜNDE İKİ KARAR

Mahkemenin durdurma kararının ardından Rektör Kutluhan, 19 Ekim’de, Ceylan’ı yeniden genel sekreterliğe atadı. Ancak Kutluhan, bu atamanın yapıldığı aynı gün yazdığı ikinci görevlendirme yazısı ile Ceylan’ın bu kez İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne koordinatör olarak görevlendirdi. Kutluhan’ın, Ceylan’ı, görevine dönmeden mahkeme kararına karşın aynı gün başka bir birimde görevlendirmesi tepki çekti.

‘HUKUK BOŞA DÜŞÜRÜLDÜ’

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, hukukun gereğinin yerine getirilmesi çağrısında bulunarak “Hukuku hileli yöntemlerle evirip çevirmek doğru değil. Hukuk, uygular gibi yapılıp boşa düşürülüyor. Hukuki kararlar zedelenmemeli” dedi. Ceylan’ın görevine döndürülmesi ve YÖK’e sorumluluk alma çağrısında bulunan Öğretici, konuya ilişkin YÖK’e yazı yazdıklarını belirtti. Öğretici, “YÖK’e resmi yazı ile bildirimde bulunduk. Rektör hakkında da gereğinin yapılmasını istedik. YÖK, işlem başlatmalı” ifadelerini kullandı.