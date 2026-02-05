Mahkeme önce 'haklı' dedi, sonra kararı bozdu... Laik eğitimi savunan öğretmene yeniden sürgün!

Eğitim alanında yürüttüğü sendikal faaliyetler, ÇEDES karşıtı çalışmaları ve tarikatlara karşı mücadelesiyle bilinen Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, dört yıl içinde üç kez sürgün edildi.

Muş’tan Van’a ve daha sonra Bursa’da farklı okullara yapılan görevlendirmelerin ardından Bebek, kazandığı davalara karşın üst mahkeme kararıyla yeniden sürgün edildiğini aktardı. “Bu karar benim için yok hükmündedir” diyen Bebek, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ailesiyle birlikte direniş başlatacağını duyurdu.

“HAKSIZ VE HUKUKSUZ ŞEKİLDE SÜRGÜN EDİLDİM”

Yeniden sürgün edilmesine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Serkan Bebek, Bursa’da görev yaptığı sırada sendikal faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını ifade ederek, süreci yargıya taşıdığını ve ilk derece mahkemesinde haklı bulunduğunu söyledi.

Bebek, “Bu eğitim öğretim yılının başında okuluma geri dönmüştüm. Ancak karara itiraz edildi ve dosya üst mahkemeye taşındı. Öğrendiğim kararla üst mahkeme ilk derece kararını bozdu ve sürgün edildiğim okula tekrar döneceğim” dedi.

SÜRGÜNLERİN KRONOLOJİSİ: MUŞ, VAN, BURSA...

Eğitim emekçisi Serkan Bebek, ilk sürgün sürecinin 2022–2023 eğitim öğretim yılında yaşandığını aktardı.

O dönem TÖBSEN Muş İl Temsilciliği Başkanı olduğunu ifade eden Bebek, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ücretli öğretmenler üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü yolsuzluklara ve bir okulda yaşanan usulsüzlüklere karşı sendikal faaliyet yürüttüğü için Muş’tan Van’a sürgün edildiğini söyledi.

Bu süreçte kınama cezası aldığını belirten Bebek, açtığı davayı kazandığını ifade etti. 2023–2024 eğitim öğretim yılında Bursa’ya geldiğini anlatan Bebek, burada da ÇEDES karşıtı çalışmalar yürüttüğünü ve okul önünde “Uyuşturucu okulda, tarikat istemiyoruz” pankartı tuttuğu gerekçesiyle, 2024 yazında Faik Yılmazipek İlkokulu’ndan Mollafenari Şehit Sinan Yaylı İlkokulu’na sürgün edildiğini kaydetti.

2024–2025 eğitim öğretim yılında sürgün edildiği okulda görev yaptığını aktaran Bebek, bu dönemde açtığı sürgün ve kınama davalarını kazandığını, 2025–2026 eğitim öğretim yılında yeniden eski okuluna döndüğünü söyledi. Ancak ilk derece mahkeme kararının üst mahkeme tarafından bozulmasıyla tekrar sürgün edildiğini ifade etti.

“NE İÇİN SÜRGÜN EDİLDİM? LAİK EĞİTİMİ SAVUNDUĞUM İÇİN”

Dört yıl içinde üç kez sürgün edildiğini vurgulayan Bebek, “Kamusal, parasız ve laik eğitimi savunduğum için, halk çocuklarının nitelikli eğitim alması için mücadele ettiğim için, okul önünde uyuşturucuya karşı çıktığım için, ÇEDES’in pedagojik ve psikolojik zararlarını anlattığım için bedel ödüyorum” diye konuştu.

“BU KARAR BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR”

Üst mahkeme kararını kabul etmediğini belirten Bebek, “Biz bu yola bedel ödemeyi göze alarak çıktık. Bu karar benim için yok hükmündedir. Sonuna kadar direneceğiz” ifadelerini kullandı.