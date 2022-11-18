Malatya’da bir daireyi aynı anda 3 kişiye satmışlar

18 Kasım 2022 Cuma, 20:17

Malatya’da yaptıkları daireleri birden fazla kişiye satmakla suçlanan inşaat firmasının sahip ve yöneticilerinin yargılanmasına Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Duruşma sonrası mağdurlar, avukatlarıyla birlikte adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Mağdurlar adına konuşan Fadime Çelik, "Ben, Alaca İnşaat mağduruyum. Mahkeme sürüyor ama henüz bir netice alamadık. Yargıya güveniyoruz, hakkımızı alacağız. Haftada iki gün imza şartıyla dışarıdaydılar, bu haftada bire düşürüldü. Biz mağduruz. 200 bin TL iken aldığımız dair 2 milyon TL oldu. Dairelerimizi 3-4 kişiye daha satmışlar. Benim evimde 3 bin TL’ye bir kiracı otururken bende kirada sürünüyorum. Bana zorla 4 yılın kirasını verdiler ama hâlâ kendi hakkım duruyor" diye konuştu.

"2015 YILINDAN BUYANA MÜCADELE EDİYORUZ"

Mağdurlardan Dilara Varol ise "2015 yılından buyana bir mücadele içerisindeyiz. Mahkeme devam ediyor. Zararların karşılandığı söyleniyor. Anaparayı vermek zararların karşılandığı anlamına geliyorsa, aynı dairenin 2-3 kişiye satılması normal olarak görülüyorsa biz de müteahhitlik yapıp, insanları mağdur edelim" dedi.

Mağdurlardan Yüksel Karabulut da "Bu adamlar, benim dairemi 3 kişiye satmışlar. Sözleşmede belli. Ben, bunu belgeli olarak mahkemeye verdim. Halen gidip geliyorum. İmzası ikiydi, bire düşürdüler. Biz kime güvenelim, nereye gidelim" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA MAĞDURİYET VAR"

Mağdurların avukatı Elmas Bakan, "Bugün Alaca mağdurlarının davası görüldü. Müvekkillerimizin mağduriyetleri giderilmemesine rağmen sanıkların imza günleri iki günden bir güne indirildi. Genel olarak kimsenin mağduriyeti giderilmediği için etkin pişmanlıktan yararlanamayacaklarından dolayı sanıkların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bakan, şöyle konuştu: