Sultangazi'de akılalmaz kaza... Kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı
İstanbul Sultangazi'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra ön tekerlekleri yerinden çıktı. Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Arnavutköy yolu Mahmutbey kavşağında, 14 Kasım Pazartesi saat 10.00 sıralarında; Gaziosmanpaşa yönüne giden 34 FH 6721 plakalı kamyonetin sürücüsü Fırat Karatay, kavşağı kaçırmamak için şerit değiştirdi.
Bu sırada TIR'ın sıkıştırmasıyla Fırat Karatay direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, bariyerlere çarptı. Ön tekerleri yerinden çıkan kamyonet, takla atarak yan yattı. Kaza nedeniyle yola yağ döküldü. Kazada, kamyonet sürücüsü Karatay, sıkışarak yaralandı.
Karatay, çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Kazadan haberdar olan Karatay'ın yakınları da kaza yerine geldi. Bir yakını, üzerindeki montu çıkararak, Karatay'a giydirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yağdan dolayı kayganlaşan yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan kamyonet vinç yardımıyla çekiciye yüklendi.
Kamyonetin ön tekerlekleri de bir başka kamyonete yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı. Ardından yol trafiğe açıldı.
"BİRDEN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ"
Kazayı gören ve sürücünün yardımına koşan Okan Sarıhan, "Sürücü sanırım şeridi karıştırdı. Birden şerit değiştirdi. Seyir halindeki bir TIR'da bunu sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlere vurdu. Ön tekerler yerinden çıkarak fırladı. Kamyonette takla attı. Arkadaşımla beraber sürücünün yardımına koştuk. Durumu iyiydi" dedi.
Video Haberler
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- 'Bombacının yanındaki iki kadın ayrıntısı'
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- Ünlü oyuncu saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: '4 ay önce...'
- Çağlayan Basın Savcısı 'Konuşanlar’a katıldı
- e-Devlet'te yeni hizmet: Bugün itibarıyla başladı