Malatya'da deprem sonrası 'içme suyu' uyarısı!

MASKİ Genel Müdürlüğü, dün akşam yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki yurttaşlara yönelik, "Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:51
Malatya'da deprem sonrası 'içme suyu' uyarısı!
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu. 

MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız" ifadeleri kullanıldı.


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