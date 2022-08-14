Kulüpler daha az kazanacak

14 Ağustos 2022 Pazar

2022-23’te Süper Lig kulüpleri havuz gelirlerinden bir önceki sezona göre daha az pay alacak. 2021-22’de 2 milyar 650 milyon TL kulüplere dağıtılmıştı. Bu sezon dağıtılacak tutar yüzde 17 daha az olacak. Bu düşüşte en önemli faktör yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın haklarına ilişkin verdiği tutarın bir önceki dönemin altında kalmış olması. 2022-23 ve 2023-24 sezonları için yıllık 2.2 milyar TL üzerinden yayıncı kuruluşla 2 yıl daha sözleşme uzatılmıştır. Yayıncı kuruluş, 2021-22’de verdiği 2 milyar 650 milyon TL’den daha az bir tutarı ödeyerek maçların yayın haklarını satın almıştır.

22 YILIN GERİSİNDE

Ülke ekonomisinde yaşanan makro ekonomik olumsuzluklar ve yayıncı kuruluşun takındığı tavır nedeniyle Süper Lig kulüplerinin son 9 yılda havuz gelirleri döviz bazında yüzde 52 azalmıştır. Aynı zamanda yüksek oranlı enflasyonist gelişim de kulüplerin gelirlerinin reel olarak erimesine neden olmuştur. Bu haliyle Süper Lig havuz gelirlerinde 22 yıl öncesindeki tutarın gerisinde kalmıştır.

‘BİRLİK’ OLAMADILAR

Süper Lig kulüpleri en temel gelir kalemi olan yayın gelirlerinin düşüşünü engelleyememiş, Kulüpler Birliği Vakfı kulüplerin çıkarlarını koruma ve savunmada yetersiz kalmıştır. Bu konuda ortak bir platformda bir araya gelemeyen kulüpler, yayıncı kurumun keyfi uygulamalarına karşı da bir duruş sergileyememişlerdir. Bunun kaçınılmaz sonucu ise yayın gelirlerinde yaşanan düşüş olmuştur. Havuz gelirlerindeki düşüş doğrudan kulüplerin sportif rekabet yeteneklerini de daraltıcı bir etkiye neden olmuştur. Yayın haklarını yasal olarak elinde tutan TFF ise bu konuda üzerine düşen sorumluluğu tam olarak yerine getirememiş, dolaylı olarak kulüplerin gelir kayıplarına uğramalarına neden olmuştur.

KENDİ KADERİNİ BELİRLEMELİ

Bugün gelinen durum göstermektedir ki mevcut yayın hakları pazarlama ve satış anlayışı günümüz finansal futbolunun gereksinimlerini karşılayamamakta. Futbolumuzun yapısal problemleri içinde önemli bir yere sahip bu durum ancak yeni bir yapılanma ve vizyonla düzeltilebilir. Mevcut uygulamalar ve izlenen politikalar, futbolumuzun gelirlerini artırmaktan daha çok azaltıcı bir işleve sahip. Bu durum kulüplerimizin rekabet yeteneklerini daraltmakta. Kulüplerin dışlanarak, sadece siyasetin yönlendirmesiyle kulüplerin kaderlerinin belirlenmesi futbolumuzu daha büyük sıkıntılara sokacaktır. Kulüplerin kendi kaderlerini belirleme haklarını kullanmalarına izin verilmedikçe, bu sorunu biz her sezon konuşmaya devam edeceğiz. Kulüpler kendi ürünlerine sahip çıkacak bir yapılanmaya gitmedikleri sürece onların sportif, ekonomik, finansal ve yönetsel refaha ulaşmaları mümkün olamayacaktır.