Malatya'da iki minibüs çarpıştı... Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:44

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:45

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde saat 09.40 sıralarında seyir halinde olan Y.A. idaresindeki minibüs ile M.D. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinin patlayan camları yolcuların üzerine savruldu. Kazada 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrası bulundukları yerden çıkarıldı.

Araçlardan çıkarılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarılılardan 7’si ayakta tedavi edilirken N.K., H.K., A.K.,. S.A., K.Ç., S.Ç., M.K. ile Ş.Y.’nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.