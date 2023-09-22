Malatya’da 'silah ve kaçakçılık' operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda silah ile kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:24
Malatya’da 'silah ve kaçakçılık' operasyonu: 5 gözaltı
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Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda kent dışından kargo ile gönderilen 13’ü otomatik 23 tüfek ile 1 adet tabanca, 620 bin gümrük kaçağı makaron, 60 bin dal doldurulmuş gümrük kaçağı makaron, 2 sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör, 40 kilo bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 5 zanlı ise gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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Malatya silah tütün Operasyon

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