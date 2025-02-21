Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 303 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 293 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 lira ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 zanlı ise serbest bırakıldı.
Etiketler: #Malatya #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!