Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:35

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 303 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 293 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 405 lira ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 zanlı ise serbest bırakıldı.


Etiketler: #Malatya #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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