Maltepe D-100'de yağmur trafiği

İstanbul'dayağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:25
Maltepe D-100'de yağmur trafiği
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İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkili oldu.

Maltepe D-100 Karayolu'nda yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre trafik saat 10.00'da yüzde 54 olarak ölçüldü. 


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