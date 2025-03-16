Maltepe'de araç yoldan çıkarak takla attı: 4 yaralı
İstanbul Maltepe'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halinde olan Abdultayyip Yaşar (20) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.
4 YARALI VAR
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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