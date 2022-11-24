Manisa'da kamyonette erkek cesedi bulundu

24 Kasım 2022 Perşembe, 10:15

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyonette başına silahla ateş edilmiş halde erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bir kişiyi park halindeki kamyonette hareketsiz gören yurttaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, başında kurşun izine rastlanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin 45 yaşındaki Hüseyin Tarım olduğu tespit edildi.



