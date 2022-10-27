Şanlıurfa'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde boş arazide başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.
Olay akşam saatlerinde oto galericiler sitesi yakınlarında oldu. Alınan bilgilere göre olay yerinde geçen vatandaşlar, yola yakın boş arazide bir erkek cesedini buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen polis bölgede güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulmuş halde yerde yatan 21 yaşında ki Ferhat A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında, ceset otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- İYİ Parti'den açık davet
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- 'Suçlamaları kabul etmiyorum'
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- İstanbullular dikkat! Toplu taşımada yeni dönem