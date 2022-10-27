Şanlıurfa'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

27 Ekim 2022 Perşembe, 18:29

Olay akşam saatlerinde oto galericiler sitesi yakınlarında oldu. Alınan bilgilere göre olay yerinde geçen vatandaşlar, yola yakın boş arazide bir erkek cesedini buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis bölgede güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede başından vurulmuş halde yerde yatan 21 yaşında ki Ferhat A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında, ceset otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

