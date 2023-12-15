Manisa’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama

Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:53

Güncelleme: 15.12.2023 - 10:53

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından av bayisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde faturasız ve ruhsatsız silah ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Ş.B. isimli şüphelinin iş yeri, depo ve aracında yapılan aramalarda 140 adet tüfek, 45 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet parçalanmış vaziyette tüfek, 21 adet parçalanmış vaziyette kuru sıkı tabanca, 9 bin 450 adet 9 mm tabanca fişeği, 600 adet 7,65 mm tabanca fişeği, bin 900 adet av fişeği, 480 adet meşale, 71 paket havai fişek, 2 adet büyük tezgah üstü matkap ve tabanca ve tüfek tamiri için kullanıldığı değerlendirilen alet bulundu.

Operasyonda el geçirilen malzemelere el konulurken Ş.B. ve N.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.