Maraş otu çiğneyen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde evde bulduğu maraş otunu çiğneyen 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’ndeki evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki A.H., balkondaki dolapta babası B.H.’ye ait maraş otunu bulup çiğnedi. Bir süre sonra fenalaşan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Bursa #maraş otu
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