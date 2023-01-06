Mardin'de TIR'ın altında kalan bebek hayatını kaybetti
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde TIR'ın altında kalan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde 16 aylık Hicran Bozkurt, evinin önünde oynarken park halindeki TIR'ın arkasına geçti.
Aracı hareket ettiren şoför M.B., bebeği fark etmedi. Tırın altında kalan Hicran'ı gören çevredekilerin uyarısıyla M.B. aracı durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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