Mardin’de zırhlı araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Mardin’de motosiklet ile zırhlı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkiinde edinilen bilgiye göre seyir halindeki zırhlı araç ile motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumumun ağır olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Ahmet A.Nusaybin Devlet Hastane’sine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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