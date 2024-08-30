Motosiklet, baba ile kızına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ordu'da, bir motosikletin yolun karşısına geçmekte olan baba ve kızına çarpması sonucu 7 yaşındaki Cansu Öztürk hayatını kaybetti. Baba Nurettin Öztürk ve motosiklet sürücüsü Efe Kavas yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ordu’da, motosiklet, yolun karşısına geçen Nurettin Öztürk ile kızı Cansu Öztürk’e (7) çarptı. Kazada Cansu Öztürk hayatını kaybederken, babası ile motosiklet sürücüsü Efe Kavas (19) yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Efe Kavas’ın kullandığı 52 ADT 008 plakalı motosiklet, yoldan karşıya geçen Nurettin Öztürk ve Cansu Öztürk’e çarptı. Kazada, sürücü Kavas ve baba ile kızı yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Öztürk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Nurettin Öztürk ve Efe Kavas’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- Dilruba tahliye edildi, annesi Cumhuriyet'e konuştu
- Tepki gösterenlere de hakaretler yağdırdı!
- 30 Ağustos kutlamalarına 'tasarruf' engeli
- Tarlada 1 aydır 6 TL'den satılıyor!
- Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı!
- 'Dursun Özbek benim 50 yıllık ağabeyim ancak...'
- Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yeni gelişme!
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı!