Marmara'da batan geminin malzemeleri sahile vurdu

Batığı 51 metre derinlikte tespit edilen Batuhan A gemisindeki bazı malzemelerin kıyıya vurduğu belirlendi. Malzemeler arasında varil, can yelekleri, urgan ve bir de ayakkabı var.

DHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:00
Marmara'da batan geminin malzemeleri sahile vurdu
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Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın operasyonları batan, 'Batuhan A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için dalış hazırlıklarını sürdürürken, batan gemideki 6 kişiye ulaşmak için Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzanan koylar taranıyor. Aramaların deniz ve havanın yanı sıra karadan da destekleniyor.

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MALZEMELER KIYIYA VURDU

Karacabey'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde krizlerin dağılımları koordine edilirken, sahil boyunca karadan sürdürülen 1250 ton mermer tozu yükü olan gemideki bazı malzemelerin kıyıya vurulduğu belirlendi. 

Varil, can yelekleri, urgan ve bir ayakkabı buldu. Can yeleklerinden birinin geminin adı olan BATUHAN'ın yazdığı görüldü. Bulunan ayakkabının ise gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'a (33) ait olduğu değerlendiriliyor.


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