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Marmaray Erenköy durağında intihar vakası

Marmaray Erenköy durağında intihar vakası

28.06.2026 17:03:00
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Haber Merkezi
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Marmaray Erenköy durağında intihar vakası

İstanbul'da Marmaray'da bugün üzücü bir olay yaşandı. Erenköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaşanan olayın ardından seferlerin tek hattan yapıldığı ve güzergahta gecikmeler yaşandığı duyuruldu.
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Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Bugün (28 Haziran) saat 15.30 sıralarında Marmaray'ın Erenköy istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı.

MARMARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan acı olayın ardından Marmaray'ın resmi X hesabından saat 15.58'de yolcuları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımlandı.

Yapılan resmi duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, yurttaşların yaşanabilecek yoğunluk ve mağduriyetten etkilenmemeleri adına alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri konusunda önemle uyarıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşıma ağlarından biri olan Marmaray'da peş peşe yaşanan intihar vakaları dikkat çekiyor.

Sadece 8 gün önce, 20 Haziran 2026 tarihinde de Suadiye istasyonunda benzer bir intihar girişimi vakası yaşanmıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen söz konusu olay nedeniyle seferler yine bir süre durdurulmuş, ardından tek hat üzerinden işletmecilik yapılarak seferlerde aksamalar yaşanmıştı.

İlgili Konular: #metro istanbul #marmaray

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