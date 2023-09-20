Marmaris’te ticari araç ile personel servisi çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:25

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:27

Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi mevkiinde saat 07.00 sıralarında; Türker Türkoğlu idaresindeki hafif ticari aracı ile Çamlı Mahallesi’nden çıkarak, anayoldan Muğla istikametine gitmek için dönüş yaptığı esnada Muğla istikametinden gelen personel servisi minibüs ile çarpıştı.

YOL DIŞINA SAVRULDULAR

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol dışına savrulurken, servis içerisinde bulunan 10 kişiden 7’si yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ticari aracın şoförü Türker Türkoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.