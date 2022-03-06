Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Mart itibarıyla başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mart ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.
İlgili Haberler
- YÖK doktora bursları artırıldı
- Milyonlarca kişi bireysel kredi ve kredi kartı mağduru oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
En Çok Okunan Haberler
- 'Uçak sesi duyduğum zaman korkuyorum'
- Teknik direktör trafik kazasında hayatını kaybetti
- Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
- Oto hırsızlık çetesine eş zamanlı baskın
- Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü
- 'Takımı ıslıklamayın!'
- Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan NATO çıkışı: Sinir bozucu
- CHP'den Tarım Bakanı Kirişçi'ye jet yanıt
- Son cemre toprağa düştü
- Otelde yangın çıktı, müşteriler kendini dışarı attı