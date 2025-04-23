Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Maltepe'de bir kaykay pistine verildi!
İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Maltepe'de bir kaykay pistine verildi. Doğum günü olan 23 Nisan sabahı düzenlenen törende pist çevresinde toplanan yurttaşlar "Mattia Ahmet için adalet" istedi
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Silivri'de korkutan deprem!
- İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem!
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Kurtulmuş'tan Anıtkabir'de büyük gaf
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
- DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı
- Karısını aklından çıkaramayan 4 erkek burcu
- Bahçeli'nin ardından Türköne'den yeni açıklama