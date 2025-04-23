Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Maltepe'de bir kaykay pistine verildi!

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Maltepe'de bir kaykay pistine verildi. Doğum günü olan 23 Nisan sabahı düzenlenen törende pist çevresinde toplanan yurttaşlar "Mattia Ahmet için adalet" istedi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Maltepe'de bir kaykay pistine verildi!
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ANKA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:04

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