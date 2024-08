MEB’in yeni müfredat genelgesini yayımlaması sonrası eğitimcilerden tepki: ‘Okulu medreseye çevirecekler’

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

Yayımlanan genelgeye ilişkin gazetemize konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Çağdışı, Cumhuriyet karşıtı, bilim dışı müfredatın uygulatılması için MEB’in seferber olduğunu görüyoruz. Müfredatla kendi ideolojik görüşünü dayatanlar, eğitimin anayasasını bir kez daha kötü hale getirmektedir. Eğitimde yapılan bu dayatma ülkenin geleceğine yapılan bir kötülüktür” değerlendirmelerinde bulundu.

‘EĞİTİM KÖPRÜSÜNÜN AYAĞINA DİNAMİT’

AKP’nin 22 yıllık iktidarı döneminde müfredatta dört kere köklü değişiklik yaptığını belirten Özbay, “Siyasi iktidar geçmişin hesabını vermediği gibi bugün de geleceği düşünmeden, yetkisini kötüye kullanarak bu müfredatla bir dayatma yapmaktadır. MEB tüm okulları bir nevi medrese tipi okulu çevirirken Öğretmenlik Mesleği Yasası (ÖMK) üzerinden de medrese tipi öğretmen var etmek istiyor. Cumhuriyet ve başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk bize ‘Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ nesiller yetiştirme görevini vermiştir. Biz de bu görevi yerine getirmekte kararlıyız” diye konuştu.

Müfredat aracılığıyla geçerliliği tartışılacak birçok bilginin öğrencilere aşılanmak istendiğini ifade eden Özbay, “Bu işin senaristi AKP’dir. AKP iktidarı her yaptığıyla daha gerici bir eğitim ortamı yaratmış, Cumhuriyet’in eğitim köprüsünün ayaklarına adeta dinamit koymuştur. Nasıl ki siyasi iktidar seçim sonuçlarında çoğunluğu sağladığı için kendini devletin yerine koyarak her istediğini yapma cüretini gösteriyorsa MEB de ‘Biz her istediğimizi yaparız’ diyor. MEB öğretmenlerin, okulların ve öğrencilerin sahibi değildir” diye konuştu.