Meclis lokantasında yemekler ne kadar? TBMM lokantası 2022 fiyat listesi

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:57
<p>Meclis restoranlarındaki yemeklere yüzde 50'ye varan oranlarda zam geldi.</p> <p>Meclis lokantasında yemekler ne kadar?</p> <h3><strong>TBMM LOKANTASI 2022 FİYAT LİSTESİ </strong></h3>

Meclis restoranlarındaki yemeklere yüzde 50'ye varan oranlarda zam geldi.

Meclis lokantasında yemekler ne kadar?

TBMM LOKANTASI 2022 FİYAT LİSTESİ 

<p><strong>Dana kavurma</strong>: 22 TL</p>

Dana kavurma: 22 TL

<p><strong>Pide:</strong> 15 TL</p>

Pide: 15 TL

<p><strong>Ciğer-şiş</strong>: 25 TL</p>

Ciğer-şiş: 25 TL

<p><strong>Tavuk yemeği:</strong> 15 TL</p>

Tavuk yemeği: 15 TL

<p><strong>Sütlaç:</strong> 10 TL</p>

Sütlaç: 10 TL

<p><strong>Türk Kahvesi:</strong> 2 TL</p>

Türk Kahvesi: 2 TL

<p>TBMM'de halen milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları yapılan zam ile birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti.</p>

TBMM'de halen milletvekilleri, gazeteciler, seçmenler ve personele hizmet veren 8 lokanta bulunuyor. Milletvekillerinin maaşları yapılan zam ile birlikte temmuz ayında 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti.

Meclis lokantası TBMM Fiyat listesi

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