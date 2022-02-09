İrfan Değirmencioğlu Meclis lokantasındaki fiyatlara ateş püskürdü

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Yurttaş son dönemde arka arkaya gelen zamları tepki göstererek gündeme taşımaya devam ederken gazeteci İrfan Değirmencioğlu da canlı yayında tepki gösterdi. Değirmencioğlu, "18 TL'ye adana kebap yiyebilen var mı? Meclis'te yeniliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:14

Halkın belini büken zamların ardından Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. 

6 Ocak 2022 adisyonunu değerlendiren İrfan Değirmencioğlu, "18 TL'ye adana kebap yiyebilen var mı? Meclis'te yeniliyor" dedi. 

"Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te" diyen Değirmencioğlu, "Nasıl oluyor bu fiyatlar? E tabii milletvekilleri 'Hayat güzel, hayat ucuz. Vatandaşların neden şikayet ettiklerini anlayamıyoruz' derler. Dışarıda bir lokantada bu yemeği yemeye kalkın" dedi. 

Değirmencioğlu şöyle devam etti:

"Milletvekillerin ayrıcalıkları bununla bitmiyor ki... Anlamıyorlar vatandaşın halinden. Şu kış günü vatandaş bir kap sıcak çorbaya muhtaç hale geldi"

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