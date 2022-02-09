İrfan Değirmencioğlu Meclis lokantasındaki fiyatlara ateş püskürdü

09 Şubat 2022 Çarşamba, 10:14

Halkın belini büken zamların ardından Meclis lokantasına ait bir adisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

6 Ocak 2022 adisyonunu değerlendiren İrfan Değirmencioğlu, "18 TL'ye adana kebap yiyebilen var mı? Meclis'te yeniliyor" dedi.

"Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te" diyen Değirmencioğlu, "Nasıl oluyor bu fiyatlar? E tabii milletvekilleri 'Hayat güzel, hayat ucuz. Vatandaşların neden şikayet ettiklerini anlayamıyoruz' derler. Dışarıda bir lokantada bu yemeği yemeye kalkın" dedi.

Değirmencioğlu şöyle devam etti:

"Milletvekillerin ayrıcalıkları bununla bitmiyor ki... Anlamıyorlar vatandaşın halinden. Şu kış günü vatandaş bir kap sıcak çorbaya muhtaç hale geldi"