Mega ilçelerde büyük CHP başarısı… Üç ilçede yüzde 60’ın üzerinde!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:54

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:54

Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP sandıktan birinci parti çıktı. 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 beldeyle 420 belediyede yarışı önde tamamlayan CHP, nüfusun 28 milyon 532 binin yaşadığı Türkiye’nin en kalabalık 50 ilçesinden 29’unda belediye başkanlığını kazandı. AKP 19, DEM Parti ise 2 belediye aldı.

CHP, ittifaksız girdiği seçimlerde, ‘50 büyük ilçe’ içinde en yüksek oy oranına İstanbul Kadıköy’de ulaştı.

CHP’nin Kadıköy’deki oy oranı 68,78 oldu. Kadıköy’ü Çankaya takip etti. CHP’nin Çankaya’daki oyu 65,26 oldu.

Listenin üçüncü sırasında ise Antalya’dan Muratpaşa yer aldı. Ümit Uysal’ın 3’üncü kez belediye başkanı seçildiği, yaklaşık 515 bin nüfusuyla turizm başkentinin mega ilçesinde CHP, yüzde 62,31 oy oranına ulaştı. Üç ilçe, aynı zamanda Türkiye’nin nüfusu en fazla 50 büyük ilçesi içinde CHP’nin yüzde 60 oy oranının üzerine çıktığı yerler oldu.

EN ÇOK ESENYURT

Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında CHP’nin, Mayıs 2023 Milletvekili Seçimlerinden sonra oyunu en fazla arttırdığı ilçe İstanbul Esenyurt oldu. 57 kentten fazla nüfusa sahip Türkiye’nin en kalabalık ilçesinde CHP’nin oyları 9 ay içinde yüzde 24,96 arttı. Esenyurt’u yüzde 24,83’lük artışla İstanbul Sancaktepe izlerken onu yüzde 24,1’lik oy artışıyla Erdal Beşikçioğlu’nun seçimleri kazandığı Ankara Etimesgut takip etti. Ankara’dan Yenimahalle yüzde 23,64, Keçiören ise yüzde 23,19’la CHP oyunun fazla arttığı ilçeler arasında yer aldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi yüzde 22,74 ve Nilüfer yüzde 21,94’lük artışla 6’ncı ve 7’nci sıraları paylaşırken İstanbul Küçükçekmece yüzde 20,73’lük artışla seçimi 8’inci sırada tamamladı. Antalya Muratpaşa yüzde 20,08’lik artışla 9’uncu sırada yer aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 10’uncu sıra yüzde 19,5’lik oy artışıyla İstanbul Ataşehir ilçesinin oldu.