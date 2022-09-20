Mehmet Akif Alakurt’tan skandal paylaşım: 'Döver, bayıltır...'

20 Eylül 2022 Salı, 17:35

Geçtiğimiz senelerde kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı, Sıla gibi dizilerde başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yine skandal bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Editörün notu: Bu haberin içeriğinde bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler yer almaktadır.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, "Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!" notunu düştü.

Alakurt, devamında ise "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun." yazarak paylaştı.

Alakurt'un paylaşımı, takipçilerinin büyük tepkisini çekti.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" demişti.