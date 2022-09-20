Mehmet Akif Alakurt’tan skandal paylaşım: 'Döver, bayıltır...'
Türk kadını hedef aldığı paylaşımlarla bilinen eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından, "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun" ifadeleriyle yine bir skandala imza attı.
Geçtiğimiz senelerde kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı, Sıla gibi dizilerde başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yine skandal bir paylaşımıyla gündeme geldi.
Editörün notu: Bu haberin içeriğinde bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler yer almaktadır.
Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, "Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!" notunu düştü.
Alakurt, devamında ise "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun." yazarak paylaştı.
Alakurt'un paylaşımı, takipçilerinin büyük tepkisini çekti.
TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ
Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" demişti.
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