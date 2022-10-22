Mehmet Ali Çelebi'nin o paylaşımına tepki yağdı: Çözümü yanıtları gizlemekte buldu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:45

CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de ayrılan bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye geçtiğini duyurmuştu.

Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla bir süredir akıbeti merak edilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğinde de değişiklik olmuş, İYİ Parti kontenjanı Çelebi’nin katılımıyla AKP’ye geçmişti.

AKP'ye katılan Çelebi'ye rozetini Erdoğan, Meclis’teki partisinin grup toplantısında taktı.

ÖZCAN, ÇELEBİ'YE YÜKLENDİ

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada AKP'den teklif aldığını ama kabul etmediğini belirterek; ''Her partiye saygı duyuyorum. AKP’nin de aralarında bulunduğu, hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim. Ben ne Mehmet Ali Çelebi'yim, ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim. Menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim'' demişti.

Geçen hafta AKP'ye geçen Teğmen Mehmet Ali Çelebi, CHP'li Tanju Özcan'ın açıklamasının ardından Özcan için "Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır" paylaşımını yaptı.

Çelebi'nin paylaşımına çok sayıda tepki geldi. Çelebi gelen tepkiler nedeniyle paylaşımına gelen yorumların bazılarını gizlemek zorunda kaldı.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Çelebi'nin gizlemek zorunda kaldığı yanıtlardan bazıları ise şöyle: