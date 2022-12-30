Memura tokat atan gümrük bölge müdür vekili görevden alındı

30 Aralık 2022 Cuma, 21:24

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın, gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan'ın devlet memuruna tokat attığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve “Bu ne rezalet!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi” ifadelerini kullanmıştı.

Gümrük Çalışanları Sendikası ise şiddet görüntüleri üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Sayın Bölge Müdürü, gördüğümüz bu video çok onur kırıcı. GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz. Bilginiz olsun. Burası muz cumhuriyeti değil. O tokat attığınız pırıl pırıl bu ülkenin üniversite mezunu gencidir”