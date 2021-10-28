Meral Akşener: Çocuklarınız işsiz gezerken, 5 maaşlı danışman olmaz

28 Ekim 2021 Perşembe, 19:40

Meral Akşener, bugün Batman’ın Sason ilçesinde esnafı ziyaret etti ve sorunlarını dinledi. Akşener’e derdini anlatan bir esnaf, “Durumumuz yok. Bugün yaklaşık 10 müşteri geldi sabahtan beri. Kaç gündür sizi konuşuyoruz; gelecekler, sorunlarımızı söyleyeceğiz diye. Buraya gelmeniz gerçekten mükemmel bir şey” dedi.

Akşener, esnafa, “Biz sadece aracı kurumuz, bizle birlikte gezen basın var. Ben araya hiçbir şey koymuyorum, sizin söylediklerinizin yansıdığı bir sistem. Özne sizsiniz, sizin problemlerinizin çözülmesi için biz vesile olacağız” sözleriyle karşılık verdi.

"HASTANEMİZ YENİ AMA DOKTORUMUZ YOK"

Başka bir esnaf ise “İşler hiç iyi değil, domatesin kilosu 8 buçuk” sözleriyle dert yandı. Bir vatandaş da Muş yolunun yapılmasını istedi ve “Etrafa baktığımızda Batman’a bağlı ilçeler gelişmiş durumda, maalesef burası geride kaldı. Muş yolu bizim için can damardır. Hastanemiz yeni ama doktorumuz yok. Acil bir hasta olsa Batman’a ulaştırana kadar yolda kaybediyoruz” dedi.

Akşener ile bir esnaf arasında şu diyalog geçti:

Akşener: Bugün satın alan kaç kişi var?

Esnaf: 5-10 kişi, fiyat yüksek geliyor.

Akşener: Şu gömlekten satın alan oldu mu?

Esnaf: Yok

Akşener: Eşofmandan satın alan oldu mu?

Esnaf: Bir iki kişi, o da zaruri ihtiyaç olduğu için.

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından halka seslendi. Akşener’in konuşmasında dikkat çeken noktalar şöyle:

"SADECE ESNAFIN DERDİNİ DİNLEDİM"



“Ben, 22 aydır il il, ilçe ilçe, esnaf esnaf geziyorum. Tek bir amacım var. Türkiye, çok uzun zamandır şuculuk buculuk üzerinden kutuplaştırılarak oy veriyor ve siyasetçi hiç yorulmuyor. Biz siyasetçiler, sizin dertlerinizi dinleyip ona çözüm üretmek yoluyla rekabet etmeye kalktığımızda biz yorulacağız, siz faydalanacaksınız. 22 ay içerisinde hiçbir dükkânın içinde hiçbir partiyi yermedim, propaganda yapmadım. Sadece esnafın derdini dinledim. Çözüm önerilerini aldım. Meclis’te konuşmalarımla; milletvekili arkadaşlarımız soru önergesi, kanun teklifi, araştırma önergesi olarak Meclis gündemine getirdik. Hem iktidarın dikkatini size çekmek üzere, hizmet yapmasını sağlamak üzere hem de sizin dertlerinizi Türkiye’de yaşayan herkesin duyması üzerine bir politik yol yürüyoruz, ben ve arkadaşlarım. Bu, seçmenin velinimet olmasını sağlamak için bir yolculuk. Bunu birlikte el ele vererek başaracağız.

"3600 EK GÖSTERGEYİ SÖYLEDİLER, YAPTILAR MI?"



Seçmen velinimet olursa sizin çocuklarınız işsiz gezerken 5 maaşlı danışmanlar olmaz. Aşağıda girdiğim manav dükkanında domates 8 buçuk lira olmaz; çiftçinin mazotu, ilacı, gübresi alıp başını tepelere çıkmaz. Ve seçmen velinimet olduğu zaman Sason-Muş yolu yapılır. Her gelen söz verdi ama yapmadılar. Seçim zamanı geldiği zaman, sizi ‘şuculuk buculuk’ diyerek birbirinizle kavga ettiriyorlar. Devlet memuru arkadaşlarım karşımda duruyor; 3600 ek göstergeyi söylediler, yaptılar mı? Hayır. Emekli maaşları; bin 500 liraya emekli maaşı olur mu, bu paraya kim geçinebilir? Sizin de velinimet olmanızı biz sağlarsak eğer, bütün emekli maaşları en az asgari ücret kadar olur. Bu yolculukta sizden destek istiyorum, bu konuda kararlı olun.

"10 MAAŞLI DANIŞMANLARA PARA BULUNUYOR, SİZE BULUNMUYOR"



Askerden yeni gelmiş bir kardeşim, işi yok. Koruculuk ve uzman çavuşluk istiyor. Eski İçişleri Bakanı’yım ben, korucuların maaşları neden hala asgari ücretin altındadır? Canlarınızı ceplerinize koyup çalışıyorsunuz bizim için. Nasıl olur da asgari ücretin altında olur? Beş maaşlı, 10 maaşlı danışmanlara para bulunuyor, size bulunmuyor.”