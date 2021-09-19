Meral Akşener: Dışlanmışlar her partili, zenginler AK Partili

19 Eylül 2021 Pazar, 22:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Zenginler var, hepsi AK Partili. Bir de dışlanmışlar var. Kimisi kasketli, kimisi beyaz tülbentli, kimisinin elleri nasırlı. Kimisinin boynunda iple asılmış terlikler var. Onlar her partili, zenginler AK Partili” dedi.

Kocaeli’de girişimci kadınların yeni iş fikirleri geliştirmesini sağlayarak üretimde katma değer yaratmalarını amaçlayan İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), bugün törenle hizmete girdi. İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahiplinde yapılan törene, CHP ve İYİ Parti’den milletvekilleri ile çok sayıda yönetici, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve vatandaşlar katıldı. Akşener, açılış öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte Atatürk Müzesi’ni de ziyaret etti.

CANAN GÜLLÜ: HAYALİN VÜCUT BULMUŞ HALİ

Programda konuşan Canan Güllü, “Bundan yaklaşık 10 ay önce buraya bir protokol imzalamaya geldim. Fatma Hanım ile protokolü imzaladığımda bana İZGİM hayalinden bahsetti. Bugün, o hayalin vücut bulmuş halini gördüm. Bütün hayalimiz, yerel yönetimlerdeki kadının temsilinin bütün ülkeye ve Meclis’e taşınması. Bugün burada bulunmak benim için çok önemli. Kadın mücadelesinin yılmaz bekçileriyiz. Kadınlar ile omuz omuza olacağız ve bundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BAŞKAN HÜRRİYET: KADIN DOSTU İZMİT

Güllü’nün ardından konuşan Fatma Kaplan Hürriyet, ilk olarak Gaziler Günü’nü kutladı ve şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi geçen hafta Çınar Çocuk Evi’ni Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açtık. Şimdi burada da İZGİM’in açılışını Sayın Meral Akşener’in katılımıyla yapacağız. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz zaman önceliğimizin kadınlar ve çocuklar olduğunu söylemiştik. Kadınlara girişimcilik anlamında nasıl destek verebiliriz diye düşündük. Anne taksi, kadın istihdamı gibi projeler yaptık. Kadının elinin değdiği her yer ve her şey güzelleşir. Kadınların temel haklarının öne geçirilmesi, yaşadığı yerlerde güçlenmelerine bağlı. Kadının çalışma yaşamında eşit yer aldığı, fırsatlardan eşit yararlandığı kadın dostu kent İzmit için çalışıyoruz."

AKŞENER: ŞEFFAF BELEDİYECİLİK İLE 57 MİLYON BORÇ ÖDENDİ

Hürriyet’in ardından konuşan Meral Akşener de şunları söyledi:

Bu ülkeyi çeşitli zamanlarda, dün, bugün ve yarın ayakta tutacak olan gazilerimize şükranlarımı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Burada çok güzel bir tablo var. Birçok siyasi partinin temsilcileri burada. Kardeşlik hukukunun olduğu bir topluluğun karşısındayım. Şimdi bu Millet İttifakı belediye başkanları seçildikten sonra temel bir iddia vardı. Sosyal belediyecilik kavramından uzak olacakları, halka dokunan işler yapmayacakları, yandaş kayıracakları bir iddianın muhatabı oldular. Ama Allah’a şükür ki hiçbirisi, Kocaeli’de İzmit Belediye Başkanımız, İstanbul’da ilçe belediye başkanları, Ankara’daki belediye başkanlarımız sosyal belediyecilik anlayışındalar. Sizleri tebrik ediyorum. Paraya dayanan şeffaf belediyecilik anlayışınız, 57 milyon borcu ödemenizi sağlamış. Doğru ihalelerin yapılması, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasını sağlamış. Demek ki kasamızda paramız var. Bu hizmetlerin dışında bir de 57 milyon borç ödemişsiniz.

'PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ YAPACAĞIZ'

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminden önce cumhurbaşkanlığı değişikliğini sağlayacağız. Daha sonra hukukun ve adaletin olduğu parlamenter sisteme geçiş yapılacak. Türkiye, elindeki gücüyle refahın vatandaşa yayıldığı yeni bir anlayışla devam edecek. Millet İttifakı’ndan seçilmiş her kişinin bu ilkelere riayet etmesi lazım. Kocaeli enteresan bir yerdir. Türkiye’nin çok önceden kadın bir belediye başkanı seçtiği yerdir. Leyla Abla’nız, Leyla Atakan’ı seçtiniz. Sonra Fatma Kaplan Hürriyet’i seçtiniz. Aynı Kocaeli, milli mücadelede bir kadın kahramanı, Kara Fatma’yı ortaya koymuş bir şehirdir.

'BUGÜN BİRBİRİMİZİN AYAĞININ ÜZERİNE BASMAYACAĞIZ'

İstiklal mücadelesinde biz kadınlar varız. Belediye hizmetlerinde de biz varız. Elbette bu partili cumhurbaşkanlığı meselesi değiştikten sonra rekabet etmeye hakkımız olacak. Ama bugün birbirimizin ayağının üzerine basmayacağız. Bugün birlikteliği sağlamak için her birimize büyük iş düşmektedir. 20 aydır bütün illeri baştan aşağıya gezdim. Gezdiğim yerlerde iki şey görüyorum. AK Parti’nin ilçe belediyeleri üzerinden oluşturduğu farklı insan zengin etme durumu oluşmuş. Yolsuzluğun önüne geçmek için gelen arkadaşlar, buralarda zenginleşmişler.

'DIŞLANMIŞLAR HER PARTİLİ'