Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı, 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
ESKİ ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ DE ARALARINDA...
Emekli öğretmen, eski askeri okul öğrenci, meslekten ihraç edilmiş polis ve askerlerin de aralarında olduğu 15 şüpheli tespit edildi.
Şüphelileri yakalamak için Mersin, Kars ve Hakkari'de şafak vakti baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için Emniyet'e götürüldü. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.
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