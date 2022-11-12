Mersin'de bir kişi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:14

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldıray Gevancı ve R.K., sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., üzerinde bulunan bıçakla Gevancı'yı göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gevancı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yıldıray Gevancı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi R.K. ise Mithatpaşa Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.