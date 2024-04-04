Mersin'de boya deposunda korkutan yangın!

Akdeniz ilçesinde sabaha karşı bir boya ve tiner deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:05
Mersin'de boya deposunda korkutan yangın!
Abone Ol google-news

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Sabaha karşı çıkan yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki iş yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.


depo haberleri itfaiye haberleri Mersin haberleri sanayi sitesi haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da büyük yangın... 16. saatin sonunda kontrol altına alındı!

Ankara'da büyük yangın... 16. saatin sonunda kontrol altına alındı!
Ankara İvedik OSB'de yangın: Hurdalık alandaki lastikler tutuştu

Ankara İvedik OSB'de yangın: Hurdalık alandaki lastikler tutuştu
Yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti… Gece kulübünün sabıkası kabarıkmış!

Yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti… Gece kulübünün sabıkası kabarıkmış!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
CHP’nin 35 yıl sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçimler yenilenecek: ‘Siyasi baskılarla alındığını düşünüyorum’

CHP’nin 35 yıl sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçimler yenilenecek: ‘Siyasi baskılarla alındığını düşünüyorum’
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’

Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması: ‘Sandık sayısı 301 oldu, başkanımız 945 oyla önde’
Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma’

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Van’ tepkisi: ‘BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma’
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!