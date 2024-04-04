Mersin'de boya deposunda korkutan yangın!
Akdeniz ilçesinde sabaha karşı bir boya ve tiner deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.
Sabaha karşı çıkan yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki iş yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
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