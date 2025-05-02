Mersin'de eski vali kaçak kazı yaparken yakalandı!

Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen eski vali H.B. ile emekli jandarma personeli A.A.'nın da aralarında bulunduğu 7 şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

Mersin'de eski vali kaçak kazı yaparken yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 15:41

Jandarma ekipleri savcılık koordinesinde Beydili Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese yapılan baskında 1999-2003 yıllarında görev yaptığı öğrenilen eski vali H.B., ile emekli jandarma personeli A.A.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı.

H.B. hakkındaki soruşturma usulü farklılığı nedeniyle kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.A., M.T., A.Ü. ve M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.Y. ve H.E. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #gözaltı #KAÇAK Kazı #Vali #Mersin

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