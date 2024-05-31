Mersin'de 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle 57 işçi hastanelere başvurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir fabrikada çalışan 57 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:14
Mersin'de 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle 57 işçi hastanelere başvurdu
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Yunusoğlu Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında çalışan 57 işçi, gün içerisinde karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle Tarsus Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye gitti.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.


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