Mersin'de 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle 57 işçi hastanelere başvurdu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir fabrikada çalışan 57 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Yunusoğlu Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında çalışan 57 işçi, gün içerisinde karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerle Tarsus Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye gitti.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kriz varsa restoran ve kafeleri kim dolduruyor?
- Çekmeköy Belediyesi, 15 yıllık sorunu 3 günde çözdü
- 'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor?
- Bayraktar'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme!
- Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- 'Biz hazırız'
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Ülkesinde vatandaş olmadığını öğrendi