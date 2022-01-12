Mersin'de IŞİD'e "Pençe-2" operasyonu
Mersin'de, 300 polisin katılımıyla terör örgütü IŞİD'e yönelik "Pençe-2" operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 20 IŞİD şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 300 polisin katıldığı "Pençe-2" adı verilen şafak operasyonunda 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheli F.A. gözaltına alındı. Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.
Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli yayın ve 30 bin ABD Doları ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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