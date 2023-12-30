Mersin'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti... Tutuklama kararı verildi!
Mut ilçesinde, tartıştığı genci silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokağı'nda dün, tartıştığı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurup olay yerinden kaçan M.Ö. polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Mut ilçesinde M.Ö. ile Ali Yaşlı arasında tartışma yaşanmış, M.Ö., tartışma esnasında yanında bulundurduğu tabancayla Ali Yaşlı'ya ateş etmişti. Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!