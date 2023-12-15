Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 26 kişi yakalandı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14'ü firari hükümlü 26 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:42
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 26 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü ve uyuşturucu sattığı iddia edilen 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Adresleri belirlenen 26 kişinin yakalanması için dron destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu adreslere eş zamanlı yapılan baskınlara, özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 187 kişilik ekip katıldı.

Operasyonda 14'ü firari hükümlü 26 şüpheli yakalandı.


Mersin uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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