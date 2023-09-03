Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 11:21
Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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