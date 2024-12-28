Meteoroloji uyarmıştı: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji uyarmıştı: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri, iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı:

"10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."


Etiketler: #BUDO #budo deniz otobüsü

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