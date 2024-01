Meteoroloji uzmanından açıklama... 'Her şeye hazırlıklı olmalıyız'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:44

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:44

Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na katılan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, insanoğlunun doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Volkan Mutlu Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman söylüyoruz. Dünya ısınıyor, ülkemiz de ısınıyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği her tarafı etkiliyor. Dünyanın her tarafında yangınlar, seller, taşkınlar oluyor. Hatta meteorolojik afetlerin dışında jeolojik afetler de oluyor. İnsanoğlu artık her şeye hazırlıklı olmalı. Hazırlıklı olmanın yolu da etkin, yetkin kamu kurumlarını, üniversitelerimizi takipten geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak uyarılarımızı yapıyoruz.

"UYARILARDA BULUNUYORUZ"

1 hafta önceden, 5 gün önceden, 10 gün önceden; şu gün şurada rüzgar var, yağış var. MeteoUyarı diye renkli uyarı sistemini getirdik. Renk kodları ile vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde uyarı yapıyoruz. Diyoruz ki, 'Ey vatandaşım şuraya turuncu, kırmızı uyarı verdik. Ağacın altından geçme, evinde otur ya da arabanı yukarı al. Sel gelebilir' noktasında uyarılarda bulunuyoruz. Bunu kamu kurum ve kuruluşlarımıza, valiliklerimize, belediyelerimize, AFAD'a, iş birlikçi tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza bildiriyoruz. Bunu neden yapıyoruz? 1 can 1 candır diyoruz."

"YAĞIŞIN SIKLIĞI VE ŞİDDETİ ARTIYOR"

Coşkun, "Malumunuz artık eski kışları göremiyoruz. Bu mevsimlerde 30-40 santimetre kar olmalıydı ki 1 hafta yavaş yavaş erisin, toprak kara, kar toprağa doysun. Ama şu anda eski karlar yok. Eski yağışlar yok. Olan da 1 ayda yağacak yağmur 1 haftada yağıyor. 1 haftada yağacak yağış, 1 günde yağıyor. Sıklığı ve şiddeti artıyor. Artınca da altyapı problemi olan yerleşim yerlerimizde maalesef can kaybı oluyor. Sıcaklık noktasında çok ciddi kar yağışı yok. Kar yağışları yüksek tepelerde var. Yağmur noktasında da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde güzel bereketli yağmurlar diliyoruz. Beklentilerimizi de 1 hafta önceden söylüyoruz. Vatandaşlarımızı da bilinçlendiriyoruz" diye konuştu.