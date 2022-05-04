Meteoroloji'den 2 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor

Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:21
Meteoroloji'den 2 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Gaziantep ile kuzey kesimleri ağırlıklı olmak üzere, Şanlıurfa'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü gaziantep

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